"Debe probarlo al bañarse": Mujer compra un supuesto aromatizador y terminó siendo una cámara oculta

Un insólito caso ocurrió en Corrientes, Argentina, luego de que una mujer comprara un supuesto "aromatizador de ambiente" a un hombre de 32 años. El objeto acabó siendo una cámara oculta para espiarla al bañarse y se cree que podría haber más víctimas.

Producto "novedoso"

La venta inició con el hombre contactando a la joven con el objetivo de promocionar un "novedoso" producto, el cual se trataba de un desodorante de ambiente que tenía, supuestamente, "sector de movimiento y de vapor" para usarlo en el baño, detalla TN.

Por ese motivo, es que el sujeto le recomendó que la prueba "debe hacerse a la hora de bañarse" y que el aromatizador aún estaba en "fase de prueba".

"Estas pruebas son para que la gente nos digan la cantidad de veces que se accionó usando el baño normalmente y así calibrarlo. Para que llegue a un punto de disparo exacto", señalaba el hombre en una informal conversación de WhatsApp.

En ese sentido, le dio a conocer el supuesto uso: "Yo te lo llevaría un rato antes de que me indiques que vas a bañarte y lo retiro cuando me avises que ya terminaste. Ahí me comentas cómo funcionó y que te pareció el perfume y demás".

Todo era una farsa

Pese a la negativa de la mujer, el hombre acabó convenciendo a la mujer. En consecuencia, acabó comprándolo, aunque antes de probarlo, se dio cuenta de la farsa.

Al momento de inspeccionar la caja del supuesto desodorante de ambiente, se encontró con que había una cámara oculta. Al hallarse con ello, inmediatamente denunció el hecho a la policía.

Rápidamente, funcionarios policiales llegaron hasta el domicilio del sujeto, deteniéndolo en el lugar. Se cree que podría haber más víctimas del mismo hombre.

El periodista local Juan Carlos Velásquez, en conversación con el mismo medio, indicó que el supuesto aromatizador constaba de un drone, el cual funcionaría con una batería recargable.

