El desesperado llamado de una madre alemana cuya hija de 10 años está desaparecida en Paraguay

30 may. 2022 - 19:33 hrs.

Las autoridades paraguayas concentran sus esfuerzos en la búsqueda de dos niñas alemanas que ingresaron al país en noviembre sin el consentimiento de la madre, en un caso, y del padre, en el otro; y cuyos paraderos se desconocen.

Todo comenzó luego que Clara Magdalena Egler, de diez años, llegara a Paraguay con su padre, Andreas Rainer Egler, de 46, y su nueva pareja Anna Maria Egler, de 35. Además, junto con ellos viajó otra pequeña, identificada como Lara Valentina Blank, de once años, hija de Anna y un hombre llamado Filip Blank, el otro padre afectado.

En cuanto a la investigación, la fiscalía paraguaya determinó que tanto Andreas como Anna no contaban con el permiso para salir de Alemania con las niñas. Así fue como las menores ingresaron a Paraguay el 27 de noviembre de 2021 y fueron vistas por última vez el 19 de enero de 2022.

El llamado de la madre biológica de Clara

A raíz de lo anterior, Anne Maja Reiniger-Egler, madre biológica de Clara, hizo un desesperado llamado a su expareja para así poder volver a ver a su hija, de quien no tiene noticias hace varios meses: "Andreas, te ruego pongas punto final a esta pesadilla. Esto no es una vida normal. Comunícate con nosotros. Las niñas no pueden huir toda su vida", manifestó.

AFP

La mujer fue más allá e incluso ofreció retirar las acusaciones en caso de volver a ver a Clara: "Tengan corazón para nuestras niñas... Para mí lo importante es que estén de vuelta".

¿Qué dice una de las hipótesis?

Una de las hipótesis que se maneja hasta ahora, es que la pareja pretendía vivir en alguna comunidad antivacunas de colonos alemanes en el interior de Paraguay, según remarcó Stephan Schultheiss, abogado de la denunciante.

Por otra parte, el jefe Antisecuestros de la Policía, comisario Mario Vallejos, dejó en claro que "a partir de ahora vamos a intensificar la búsqueda de las dos niñas".

AFP

En tanto, Graciela Rojas, funcionaria de la Defensoría Pública, pidió a la ciudadanía que avise a la policía de cualquier información sobre las niñas. A su vez, se dirigió especialmente a quienes viven en las zonas de Paraguarí, Guairá, Itapúa, Caazapá y Alto Paraná, garantizando, al mismo tiempo, confidencialidad.