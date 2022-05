La historia del hombre que nació sin mandíbula y que encontró el amor tras luchar toda su vida con la inseguridad

25 may. 2022 - 14:15 hrs.

Joseph Williams es el hombre que nació sin mandíbula y que durante su vida ha tenido que utilizar lenguaje de señas para comunicarse. Además, por medio de un tubo puede ingerir alimentos.

A raíz de estos inconvenientes, debió luchar con una serie de inseguridades y lidiar con una baja autoestima.

A sus 41 años pensaba que nunca podría llegar a encontrar al amor. Eso fue así hasta que conoció a Vania, que cambió su vida para siempre. Si bien en un principio ambos eran amigos, su relación fue evolucionando con el paso del tiempo.

Cabe señalar que Williams nació sin mandíbula producto de un extraño trastorno congénito del síndrome otofacial, provocado por un gen mutado, informa La Vanguardia.

"Comenzamos a salir y nos enamoramos"

Respecto a su relación con Vania, el hombre explicó que "éramos amigos al principio, pero eventualmente comenzamos a salir y nos enamoramos... Estoy seguro de que la gente nunca hubiera esperado que me casara. Para ser honesto, yo tampoco pensé que lo haría".

A raíz de lo anterior, Williams, quien reside en la ciudad estadounidense de Chicago, manifestó que producto de la baja autoestima, tuvo varios problemas, por ejemplo, para tener citas. Sin embargo, después de reflexionar, se percató que merecía más en su vida.

Facebook Joseph Williams

"Entiendo que soy diferente y que algunas personas creerán que soy feo y no me aceptarán, pero sigo siendo una persona que tiene corazón, sentimientos y cerebro", sostuvo.

"Nacer sin mandíbula me ha dado una perspectiva diferente"

No obstante, remarcó que "nacer sin mandíbula me ha dado una perspectiva diferente de la vida y me ha convertido en quien soy hoy".

La historia del hombre se viralizó en las redes sociales y al mismo tiempo fue apoyado por los cibernautas que quedaron sorprendidos con todas las barreras que debió superar para finalmente hallar el amor.