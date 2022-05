Habla la mujer cuyo pareja la dejó por una refugiada ucraniana: "Puso su mirada en Tony desde el principio"

22 may. 2022 - 19:44 hrs.

Sorpresa ha generado una historia dada a conocer recientemente y que tiene como protagonista a una pareja inglesa, la que puso fin a su relación de ocho años tras el arribo a su hogar de una refugiada ucraniana producto de la guerra.

Tony Garnett (29) y Sofiia Karkadym (22) se enamoraron en solo 10 días y el hombre decidió mudarse con ella, abandonando a Lorna (28), con quien tiene dos hijos pequeños.

Tras el término, la mujer afectada rompió el silencio y se refirió al hecho, asegurando que la ucraniana siempre tuvo como objetivo seducir a su pareja.

"Así me pagó Sofiia por darle un hogar"

"Al principio tenía mis reservas sobre recibir a un refugiado en nuestra casa, ¿quién no lo haría?. Estábamos trayendo a un extraño a nuestra casa para que viviera con nosotros", expuso Lorna en conversación con The Sun, asegurando que Tony era el más interesado.

"Decidí que era lo correcto poner un techo sobre la cabeza de alguien y ayudarlo cuando lo necesitara", dijo, añadiendo que "así me pagó Sofía por darle un hogar".

Lorna afirmó que la ucraniana "puso su mirada en Anthony desde el principio, decidió que lo quería y lo tomó. A ella no le importó la devastación que quedó atrás", y que todo lo que tenía "se ha puesto patas arriba en dos semanas".

"Simplemente, no entiendo cómo pudo tirar todo eso por una mujer a la que conoce desde hace quince días. Mi vida está destrozada", expresó

Tensión desde el comienzo

De acuerdo al citado medio, los conflictos entre la pareja comenzaron apenas Sofiia llegó a vivir al hogar, ya que notó que su marido y la allegada se hacían cada vez más cercanos.

Su preocupación despertó cuando notó que la ucraniana no estaba interesada en pasar tiempo con ella y que solo se preocupaba de su imagen cuando Tony llegaba a la casa después de un día de trabajo.

"Se quedaba en la cama hasta las 11:30 o las 12:00 horas, y cuando se levantaba era muy difícil conversar con ella. Su inglés es bastante bueno, por lo que no fue una barrera el idioma. Simplemente, no estaba interesada en pasar tiempo conmigo", comentó.

Lorna aseguró que Sofiia "durante el día no se maquillaba, no se peinaba y no se esforzaba en su apariencia. Pero eso cambió después de las 05:00 PM, cuando Tony debía volver a casa. De repente, ella bajó las escaleras con labios rojos, peinada y un top escotado".

En un comienzo, la mujer creyó que se lo estaba imaginando o que solo se trataba de celos irracionales, "pero lamentablemente tenía razón todo el tiempo", algo que también fue advertido por una vecina, quien le comentó que había visto a Tony y Sofiia compartiendo de una manera muy cercana.

Pese a su mala experiencia, Lorna "nunca desanimaría a nadie a aceptar refugiados. Esta es una crisis en Ucrania y la gente como yo querrá tener el corazón para ayudar a los necesitados", aunque aclaró que "no quiero que esto le pase a nadie más, porque ha sido devastador".

"Todo lo que diría es que piense con mucho cuidado sobre el posible impacto de tener a un completo extraño viviendo en su hogar, con su familia y su esposa o esposo", finalizó.