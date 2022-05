Modelo pensó que le había salido una peca en la pierna, pero en realidad se trataba de una grave enfermedad

20 may. 2022 - 15:45 hrs.

"Al filo de muerte" estuvo una modelo e influencer australiana, quien creía que tenía una peca en una de sus piernas. En un principio, pensó que la marca era inofensiva, pero en realidad se trataba de una grave enfermedad.

La joven de 26 años, llamada Oceana Strachan, contó su historia a través de un post en redes sociales, donde subió fotografías de su pierna, en la cual se aprecia un punto de color marrón en su piel.

Finalmente, la afectada afirmó que tras asistir al médico fue diagnosticada con un melanoma en fase dos, un tipo de cáncer de piel, que en ese momento podía, eventualmente, hacer metástasis en otras partes del cuerpo.

¿Cuándo comenzó a preocuparse?

Fue durante el 2019 cuando la influencer se percató que la mancha que tenía había cambiado de aspecto. A partir de allí, se sometió a un examen que terminó por confirmar su diagnóstico.

Si bien por un instante se mostró bastante preocupada, más tarde aclaró que logró tratarse a tiempo, para después iniciar un tratamiento: "Soy muy afortunada de que todo lo que me quedó sea una cicatriz", expresó, según lo informado por El Heraldo de México.

El estado de salud de la modelo

Las palabras de Strachan fueron emitidas luego de que los médicos lograran extirpar el tumor que había en su pierna. Tras recibir esta gran noticia, indicó que de ahora en adelante se someterá a otras pruebas para asegurarse de que el cáncer no se propague en un futuro.

"Ser consciente y tener autoiniciativa es lo que me salvó, pude ser una de las afortunadas de detectarlo lo suficientemente temprano", remarcó.

Por último, y respecto a esta dramática experiencia, la joven recordó "los veranos cuando tenía 15, 16 y 17 años. Tomaba sol de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, para tener un bronceado y me sentía reacia a usar protector solar porque no me quemaría después de eso, simplemente me oscurecería".