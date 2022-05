"Lo golpeó en su cabeza, cara y brazos": Madre ataca a correazos a estudiante que acusó a su hijo de hacerle bullying

Kady Sewell, de 33 años, quedó arrestada por la policía luego de protagonizar un violento episodio el jueves pasado, y que terminó con un menor de edad herido en el colegio Bethel Seventh Day Adventist, ubicado en Florida, Estados Unidos.

La mujer, que quedó en libertad el domingo tras pagar 1.500 dólares de fianza (más de 1 millón 300 mil pesos chilenos), fue acusada de golpear con una correa a un estudiante de 13 años que acusó a su hijo de haberle hecho bullying, informa El Comercio de Perú.

En concreto, la mujer enfrenta cargos por abuso infantil, interferencia en un centro educacional y entrada sin permiso en una zona de seguridad escolar, una vez que la madre de la víctima, llevara a cabo la denuncia.

Un video logró captar el momento exacto en que la agresora, que vestía de rojo, ingresa al establecimiento y toma un cinturón para golpear al adolescente, identificado como Nehemiah Johnson, que según los últimos reportes quedó con un labio partido a raíz de los fuertes golpes.

Zendre Pollard, madre del afectado, relató a la prensa local que "la mamá entra quejándose y maldiciendo a mi hijo, ¡y simplemente lo golpeó en la cara! En su cabeza, su cara, sus brazos".

Belt Attack Arrest: Kady Sewell, 33, who was allegedly seen on video beating someone else's child with a belt at a Florida City school on Thursday, was arrested & booked into Miami-Dade County jail today, Florida City P.D. confirms. @nbc6 #Miami #Breaking pic.twitter.com/8DHfiLsbyK