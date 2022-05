"Soy feliz ahí": Ejerce como cirujano aunque los fines de semana atiende un puesto de cabritas

08 may. 2022 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

Julio César Adad es un joven cirujano traumatólogo que pasa varios días a la semana en el quirófano, pero que aprovecha los días sábados, domingos y festivos, para desarrollar su otra pasión, atender un carrito de cabritas en la ciudad de Rosario, Argentina.

"El carrito es mi vida"

Según informa TN, desde ya hace 13 años que todos los fines de semana el Dr. Adad se va hacia la Costanera Central rosarina, siempre acompañado de su esposa Débora, también médica, y sus hijos Faustina y Eusebio, de 6 años y 5 meses, respectivamente.

Es en ese lugar, en el que instala el negocio ambulante en el que vende cabritas y manzanas confitadas, entre otras golosinas.

"Soy feliz ahí", aseguró en conversación con el citado medio, agregando que "me crié al lado de un carrito y lo sigo haciendo. Ha venido gente que atiendo con gorrito y mascarilla, pero me ve cara conocida, entonces le pregunto ¿cómo anda la cadera? Y no pueden creer que sea yo".

Durante un período de tiempo, entre los años 2010 y 2011, le tocó hacer su especialización médica, por lo que tuvo que dejar de atender el negocio familiar.

"Si era un día soleado y yo estaba de guardia me agarraba una cosa en el estómago que sentía que me faltaba algo", dijo para el medio local Rosario 3.

"El carrito es mi vida. No puedo no ir un domingo. Lo tengo internalizado, mi mujer lo entendió y me 'banca'. Es una cuestión mía de no perder la identidad. No quiero perderlo y no lo voy a perder nunca", sentenció en conversación con el mismo medio.