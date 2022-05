La polémica piñata de Debanhi Escobar: Critican a los creadores por considerarla una burla y ellos responden

08 may. 2022 - 07:00 hrs.

El local mexicano Piñatería Ramírez creó una piñata con la figura de Debanhi Escobar, la joven de 18 años que fue encontrada sin vida en un cisterna o pozo de agua del motel Nueva Castilla en Nuevo León, México.

La imagen fue compartida a través de las redes sociales de la tienda como un “homenaje” a la presunta víctima de feminicidio. Sin embargo, usuarios reaccionaron indignados al considerar el gesto como una burla y un motivo para lucrarse por parte de la piñatería ubicada en Reynosa, Tamaulipas.

El portal Vanguardia refirió que la piñata está inspirada en la última foto con vida de la estudiante desaparecida el 9 de abril, en la que aparece de pie al lado de la carretera, con el cabello suelto, vestida con una blusa sin mangas, una falda larga y unas zapatillas tipo Converse.

La muñeca de cartón, de aproximadamente metro y medio de altura, lleva en sus pies unas flores de colores. El rostro de la piñata de Debanhi mira hacia un mural de fondo negro con el mensaje “Justicia” y “Ninguna +”, acompañado de varias cruces pintadas sobre la superficie.

Críticas en redes sociales desata pelea entre piñatería y grupos feministas

“Esto no es una guerra de hombres contra mujeres, es cuestión de, como sociedad, cuidarnos unos a otros y educar correctamente a los que vienen atrás. Vivimos en un país, donde encontramos más personas muertas que monedas tiradas en la callé y no hay Justicia”, publicó la Piñatería Ramírez en sus redes sociales en respuesta a los comentarios de los usuarios descontentos.

Esto no es una guerra de hombres contra mujeres,es cuestión de como sociedad,cuidarnos unos a otros y educar correctamente a los que vienen atrás.😌 vivimos en un país ,donde encontramos mas personas muertas,que monedas tiradas en la callé y no hay JUSTICIA.. pic.twitter.com/Ubmd2Fleqz — piñateria ramirez (@dalton_cjon) May 5, 2022

“Homenajean a unas y a otras las critican, qué conveniente”, dijo un usuario al comparar la publicación del local sobre Debanhi con la de Andra Escamilla, una estudiante no binaria conocida como “Compañere”.

Homenajean a unas y a otras las critican, que conveniente. pic.twitter.com/udBE5mvJ5p — Brendalorian (@BrenyAbrazame) May 5, 2022

“Se está colgando y burlando de una situación. ¿Dónde están los colectivos para ir a quemar ese local?”, fue otra de las reacciones, a lo que Piñatería Ramírez respondió de forma altisonante.

Entiendan femilocas...ustedes son un chisté y me seguire burlando de ustedes...por radicales...y no tienen nada que ver sus discursos...con los casos de desaparecidas...ustedes arruinan la causa....es mi manera de pensar ...si quieren atención busquen a sus papás....🤦🤦 pic.twitter.com/7BoQHtvpNd — piñateria ramirez (@dalton_cjon) May 6, 2022

La piñata de Debanhi Escobar no está en venta

La piñatería aclaró en Facebook que la piñata de Debanhi Escobar no está en venta: “Quisimos hacer un homenaje y pedir justicia a nuestra manera (...) algunas de las figuras de Papel y Cartón no siempre son utilizadas como 'piñatas', también hacemos escenarios, figuras para exposiciones, decoraciones etc... en el caso de esta figura, NO está a la venta”.

Y agregó: “A los familiares les digo que fue con la mejor intención, y de hacer un llamado a que se haga justicia en su caso”.

La tienda es conocida por realizar piñatas para satirizar momentos polémicos de famosos o de temas virales. Reprodujo con sus piñatas la escena protagonizada por Will Smith y Chris Rock en los premios Oscars.

También, recreó 4 versiones de Bad Bunny, el momento en que “Brozo” agredió a la feminista “La Reinota” tocándole el seno, y la relación “tóxica” entre Johnny Deep y Amber Heard, entre muchos otros.

Todo sobre Caso Debanhi Escobar