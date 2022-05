Talibanes obligarán a las afganas a usar en público un velo que les cubra el cuerpo y el rostro

07 may. 2022 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

Los talibanes dieron un nuevo paso adelante en la restricción de las libertades femeninas al obligar, a las mujeres de Afganistán, a usar en público un velo que las cubra de pies a cabeza, preferiblemente un burka, que solo deja una rejilla a la altura de los ojos.

¿Qué se sabe?

En un decreto publicado el sábado, el jefe supremo de los talibanes y de Afganistán, Hibatullah Akhundzada, ordenó a las mujeres que cubran completamente el cuerpo y el rostro en público, estimando que el burka es la mejor opción.

"Tendrán que llevar un chador (un término que también se emplea para designar al burka) porque es tradicional y respetuoso", indicó.

"Las mujeres que no sean ni demasiado jóvenes ni demasiado mayores tendrán que cubrir su rostro cuando estén frente a un hombre que no sea miembro de su familia", para evitar la provocación, precisa el texto. Si no tienen algo importante que hacer en el exterior, es "mejor para ellas que permanezcan en casa", añadió.

Hasta ahora, los talibanes habían exigido que las mujeres usaran como mínimo un hiyab, un velo que cubre la cabeza, pero deja descubierto el rostro, aunque recomendaban el uso del burka.

Los talibanes impusieron el uso del burka durante su primer régimen, entre 1996 y 2001, durante el cual llevaron a cabo una fuerte represión contra los derechos de las mujeres, de acuerdo con su interpretación rigorista de la "sharía", la ley islámica.

En aquella época, los agentes del ministerio de la Promoción de la Virtud azotaban a las mujeres que eran sorprendidas sin usar burka, una vestimenta que ha seguido usándose desde hace muchos años en regiones afganas más tradicionales y rurales.

