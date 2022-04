¿Está enfermo? Los videos de Vladimir Putin que generan especulaciones acerca de su estado de salud

El Presidente ruso Vladimir Putin nuevamente ha dado qué hablar, aunque esta vez no es precisamente por la invasión a Ucrania, sino que por su estado de salud, el cual ha generado diversas especulaciones.

Las redes sociales fueron las encargadas de la difusión de algunos videos en que se aprecia al jefe de Estado protagonizando algunos gestos que llamaron la atención, informa ABC España.

En primera instancia, se reveló un video de una reunión entre Putin y su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, para discutir la estrategia del país en la ciudad ucraniana de Mariúpol.

En ese instante, y por medio de las imágenes, se aprecia al mandatario ruso sentado en una silla, sosteniendo una conversación con Shoigu, pero tomando el borde de la mesa con ambas manos por varios minutos.

Lo que también provocó sospechas fue la rara postura que Putin tenía en aquel momento, ya que no se le veía para nada cómodo durante la reunión.

Putin is hailing Russia's "liberation" of Mariupol after his forces completely destroyed during a two-month siege. He told defense minister Sergei Shoigu to block off the Azovstal metallurgical plant, where the last Ukrainian troops are holed up, "so that a fly can't get in." pic.twitter.com/g2lNd44qXF

El medio inglés Daily Mail dio a conocer otras imágenes, pero de una reunión que encabezó el mandatario ruso, esta vez con el Presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, el pasado 18 de febrero, a poco menos de una semana de dar inicio a la operación militar en Ucrania.

En el registro se ve a Putin de pie mientras su mano -al parecer- temblaba de una particular forma. El gesto se produjo tan solo unos segundos antes de saludar con un abrazo protocolar a Lukashenko en el Kremlin.

Por último, ambas autoridades procedieron a sentarse. Sin embargo, a partir de allí a Putin se le nota inquieto y moviendo a ratos sus piernas.

Many suspected it after his weird meeting sign Shoigu, during which he held on to the table for 13 minutes.



This is probably the clearest video of something being wrong with Putin’s health.



Look at his leg & hand tremors!



Any doctor out there willing to weigh in?



Parkinson? pic.twitter.com/Vt0TpHtdrF