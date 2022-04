Corte de Texas suspende ejecución de Melissa Lucio, la madre condenada a muerte por el asesinato de su hija de 2 años

25 abr. 2022 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Texas suspendió este lunes la ejecución de Melissa Lucio, una estadounidense de origen mexicano condenada a muerte por el asesinato de su hija de dos años. La medida se iba a llevar a cabo este miércoles, en medio de la polémica que se generó públicamente ante la eventual inocencia que pueda tener la mujer.

La reacción de la condenada

La Agencia France-Presse (AFP) reveló en las últimas horas que finalmente otro tribunal de Texas examinará "nuevas pruebas de su inocencia", según un comunicado.

Respecto a esta determinación, la propia condenada manifestó que "le estoy agradecida a la corte por darme la oportunidad de vivir y demostrar mi inocencia... Por tener más días para ser una madre para mis hijos y abuela para mis nietos".

¿Para qué fecha estaba prevista la ejecución?

La fecha de ejecución de Lucio estaba prevista para el 27 de abril por el homicidio en 2007 de su bebé de dos años, Mariah, cuyo cuerpo fue hallado en la casa familiar cubierto de moretones, días después de que cayera por las escaleras.

Las sospechas contra la mujer

Las sospechas en su contra comenzaron una vez que la policía percibiera que golpeó a su hija, por lo que la interrogó largamente apenas unas horas después de la muerte.

En ese contexto, Lucio afirmó en varias oportunidades que no había matado a su hija. Sin embargo, más tarde realizó una confesión "completamente extorsionada", según Sabrina Van Tassel, directora del documental "The State of Texas vs. Melissa", que se estrenó en 2020 y que cuenta detalles del caso.

Univisión

"Creo que lo hice", indicó finalmente a los agentes que le preguntaron sobre los moretones. Esa confesión fue "lo único que tuvieron en su contra", dijo Van Tassel, convencida de que "no hay nada que conecte a Melissa Lucio con la muerte de su hija, no hay ADN, no hay testigos".

La situación fue más allá e incluso declararon algunos de los hijos de la mujer, y en esa oportunidad ninguno la acusó de ser violenta.

Las muestras de apoyo a Lucio

La historia de Lucio generó cierto impacto tanto en los medios de comunicación estadounidenses, como también en célebres figuras, como por ejemplo, Kim Kardashian, quien hace algunas semanas le demostró su apoyo a la mujer a través de un tuit.

"Esta es una de las muchas razones por las que estoy en contra de la pena de muerte, y por las que rezo para que se conceda el deseo de sus hijos y se salve la vida de su madre", expresó la modelo.

En medio de este proceso, Lucio además ha ganado respaldo entre algunos conservadores y miembros del Partido Republicano, lo que ha causado cierta sorpresa, puesto que varios se han mostrado históricamente a favor de la pena de muerte.

Univisión

En este sentido, Lacey Hull, integrante republicana de la Cámara de Representantes de Texas, recalcó que actualmente "hay mucha gente de la derecha que apoya la pena de muerte y no está segura de que Melissa deba salvarse", informa New York Times.

Pese a aquello, dejó en claro que "espero que su caso haga que todo el mundo se replantee mucho más la pena de muerte en general y dónde tenemos que hacer cambios".