La historia de la madre sentenciada a muerte por el asesinato de su pequeña hija y que suma apoyo para no ser ejecutada

La inminente ejecución de una madre de 14 hijos, sentenciada a muerte por el asesinato de su hija de dos años en un polémico caso, ha desatado una ola de solidaridad entre personalidades como Kim Kardashian que rebasa las fronteras de Estados Unidos.

Se trata de Melissa Lucio, cuya fecha de ejecución está prevista para el 27 de abril por el homicidio en 2007 de su bebé de dos años, Mariah, cuyo cuerpo fue hallado en la casa familiar cubierto de moretones, días después de que cayera por las escaleras.

Embarazada de gemelos en aquel entonces, la estadounidense de origen mexicano tuvo una vida marcada por las agresiones físicas y sexuales, adicciones a las drogas e inestabilidad económica.

Todo comenzó una vez que la policía sospechara que golpeó a su hija, por lo que la interrogó largamente apenas unas horas después de la muerte.

Tras afirmar que "no lo había hecho casi unas cien veces", a las tres de la mañana realizó una confesión "completamente extorsionada", según Sabrina Van Tassel, directora del documental "The State of Texas vs. Melissa", que se estrenó en 2020, que cuenta detalles del caso.

"Creo que lo hice", dijo finalmente a los agentes que le preguntaron sobre los moretones. Esa confesión fue "lo único que tuvieron en su contra", dijo Van Tassel, convencida de que "no hay nada que conecte a Melissa Lucio con la muerte de su hija, no hay ADN, no hay testigos".

Sin embargo, una incapacidad física de Mariah que la volvía inestable cuando caminaba, y pudo explicar su caída, no fue tomada en cuenta por los expertos, según la defensa de Lucio, que también argumentó que los hematomas pudieron haber sido causados por un trastorno de la circulación sanguínea.

En paralelo, ninguno de los hijos de Melissa la ha acusado de ser violenta. En tanto, el fiscal fue más tarde condenado a prisión por corrupción y extorsión.

El documental desató un movimiento de solidaridad en favor de Lucio, a tal punto que la célebre modelo, Kim Kardashian, quien además tiene decenas de millones de seguidores, tuiteó el miércoles pasado que hay "tantas preguntas sin resolver alrededor del caso y las pruebas que se usaron para condenarla".

"Esta es una de las muchas razones por las que estoy en contra de la pena de muerte, y por las que rezo para que se conceda el deseo de sus hijos y se salve la vida de su madre", sostuvo.

This is one of the many reasons why I am against the death penalty - and why I pray her children’s wish is granted and their mother’s life is spared.