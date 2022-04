Encuentran a un niño muerto dentro de una maleta abandonada en un bosque

Un terrible hallazgo sorprendió a la Policía de Indiana, Estados Unidos, cuando encontraron dentro de una maleta con temática de Las Vegas el cuerpo sin vida de un niño de aproximadamente cinco años.

Según versiones policiales, el hallazgo lo realizaron en una zona boscosa el condado de Washington, en Indiana. El cadáver estaba dentro de una maleta cerrada y rígida.

La foto fue compartida por medio de una nota de prensa y difundida en las redes sociales. Tanto por la parte delantera como por la parte posterior la maleta tenía la frase “Bienvenidos a las fabulosas Las Vegas”.

El sargento de la policía estadal de Indiana, Carey Huls, dijo que al difundir la imágen de la maleta esperan que esto permita a los investigadores recabar información que les lleve a dar con el paradero de los responsables del hecho.

La autopsia realizada al cuerpo del pequeño no arrojó datos que permitieran determinar cuál fue la causa exacta de la muerte porque no tenía señales de violencia.

Los uniformados solicitaron apoyo a los ciudadanos para recabar información que permita esclarecer el crimen. Informaron que el niño era de piel morena, medía unos cuatro pies de altura (cerca de un metro y 20 centímetros), su contextura era delgada y tenía el cabello corto.

ISP Continues to ask for Public’s Help in Identification of Deceased Child https://t.co/mlFlEPW0IB