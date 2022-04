Compra un Ferrari y lo choca minutos después de sacarlo del concesionario: se estrelló contra un separador vial

Recién acababa de comprar un lujoso Ferrari rojo, recorrió menos de dos millas y terminó estrellándose contra un separador vial. La historia aunque parezca una broma es real y ocurrió en Derby, Inglaterra.

La información fue confirmada por la Unidad de Policía de Derbyshire Roads, en la que además se informó que el hecho no dejó personas lesionadas.

En su cuenta Twitter el cuerpo de seguridad también difundió las imágenes de cómo quedó el lujoso Ferrari tras el choque. En las fotografías se ven los destrozos causados en la parte delantera del vehículo.

“Derby. 01 de abril. El conductor compró un Ferrari esta mañana y lo estrelló después de conducirlo menos de 2 millas. Sin heridas”, escribió el cuerpo policial en sus redes sociales.

Ante lo ocurrido algunos usuarios dejaron comentarios en la publicación. Hubo a quienes el incidente les pareció gracioso y otros reprochaban la actitud del conductor, quien se atrevió a comprar un Ferrari sin saber cómo conducirlo.

“No puedo entender cómo estas personas piensan que una licencia de conducir normal los califica para conducir superdeportivos sin entrenamiento", comentó uno. "Es bueno saber que no hay heridos, pero tal vez demasiado poder para este conductor", agregó otro.

Correct me if I’m wrong but don’t we need separate tests for different power motorbikes & need to have the licence for the previous cat for a period of time b4 moving on to the next? If so why don’t we do the same for cars? Stops those who pass in a Mini, drive away in a Ferrari