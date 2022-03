"Creo que ya estaba muerta, no sabía qué hacer": La confesión de hombre que asesinó brutalmente a actriz porno

"Empecé a golpearla con un martillo por todo el cuerpo, no muy fuerte". Estas fueron parte de las palabras emitidas por Davide Fontana, de 43 años, cuyo nombre está en la palestra por haber asesinado a una actriz dedicada a la industria de la pornografía.

La víctima fue identificada como Carol Maltesi, conocida también como "Charlotte Angie", y su caso provocó indignación en la comunidad italiana, puesto que no solo este banquero y fotógrafo le quitó la vida, sino que también la descuartizó durante días, informa El Mundo.

No conforme con aquello, el criminal abandonó el cadáver de la mujer en las montañas de la localidad de Borno, del municipio de Brescia, durante unas vacaciones en el hotel de Boario Terme.

La confesión del asesino

El asesino declaró ante los investigadores e, incluso, afirmó que estuvo dos meses haciéndose pasar por la víctima, manteniendo activo su teléfono celular y respondiendo diversos mensajes para que creyeran que ella estaba viva.

Sin embargo, el plan de Fontana llegó a su fin, ya que el cuerpo de la actriz fue hallado el pasado 26 de marzo, luego de haber sido asesinada el 10 u 11 de enero, según las primeras diligencias.

En medio de este violento episodio, Fontana contó cómo conoció a Maltesi y dejó en claro que todo partió en un hotel en Milán, durante octubre del 2020, en plena pandemia.

"Trabajaba en un banco, pero me encanta la fotografía. La conocí a través de Instagram y le hice unas fotos en ropa interior. Vivía en Milán con mi mujer, luego decidí dejarla porque empecé a salir con Carol. Estábamos en una relación abierta. Vendía películas porno y fotos en Onlyfans", sostuvo.

No obstante, reveló que la relación entre ambos duró solo un par de meses. En este sentido, el asesino indicó que la víctima después comenzó a salir con otra persona del mismo rubro de la industria pornográfica.

Roma IT

"No sé qué me pasó"

En cuanto al crimen, Fontana relató ante los investigadores que todo inició cuando estaban grabando una película para adultos: "Ella estaba atada, tenía una bolsa en la cabeza. Empecé a golpearla con un martillo por todo el cuerpo, no muy fuerte", sostuvo.

"Luego, cuando llegué a la cabeza, comencé a golpearla con fuerza, no estoy seguro de por qué. No sé qué me pasó. Creo que ya estaba muerta, no sabía qué hacer y le corté el cuello con un cuchillo de cocina... Seguí apuñalándola después de muerta y después compré un congelador", expresó.

Por último, manifestó que "(con Maltesi) teníamos algunos contactos comunes en Telegram, ella a menudo borraba mensajes. Decía que quería dedicarse a su hijo. Decía que quería dejar atrás su vida anterior".

El incongruente relato

En el marco de la investigación, se establecieron ciertas incongruencias en el relato del criminal. Es por esta razón que las personas que trabajan en el caso apuntan a que nadie más que él pudo haber sido el autor del asesinato.

El hombre será interrogado durante este miércoles 30 de marzo, donde podrá elegir entre seguir entregando detalles del crimen o simplemente no responder las preguntas.