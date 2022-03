"Una guerra de la verdad contra la tiranía": Arnold Schwarzenegger emplaza a Putin por invasión a Ucrania

El actor y político austríaco-estadounidense Arnold Schwarzenegger urgió el jueves al mandatario ruso Vladimir Putin a parar la guerra "sin sentido" en Ucrania, en un video en el que denunció la "propaganda" del Kremlin y llamó "héroes" a los rusos que protestan contra el conflicto.

"Ucrania no comenzó esta guerra", afirmó la estrella de "Terminator" y exgobernador de California, en un emotivo mensaje subtitulado en ruso y en inglés, dirigido al pueblo de Rusia y a las tropas rusas.

"Les hablo hoy porque están sucediendo cosas en el mundo que se les ocultan, cosas terribles que deben saber", afirmó.

El video de nueve minutos fue difundido en la cuenta en Twitter de Schwarzenegger, que tiene 4,9 millones de seguidores. Al momento de la publicación, entre esos seguidores estaba la cuenta oficial del presidente ruso, @KremlinRussia_E.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV