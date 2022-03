Conmoción por el asesinato de una pareja de ciclistas: Revelan video del hombre que los habría apuñalado

El pasado domingo 6 de marzo se reveló el brutal ataque que recibió un matrimonio de ciclistas. La pareja circulaba tranquilamente cuando fue interceptada por un individuo en Florida, Estados Unidos.

Las víctimas regresaban desde un bar ubicado en Main Street con dirección hasta su casa. En ese preciso instante, fueron apuñalados sin razón alguna por el sujeto, cuya identidad hasta ese momento era desconocida.

La pareja estaba compuesta por Terry Aultman, de 48 años y su esposa Brenda Aultman, de 55, quienes fueron hallados por la policía con heridas cortantes en sus gargantas, informa El Heraldo de México.

Personal de rescate intentó salvarlos, sin embargo, murieron debido a la gravedad de las lesiones en la intersección de las avenidas North Wild Olive y Riverview Boulevard, donde también estaban sus bicicletas.

Un video compartido por la Policía de Daytona Beach dejó en evidencia al presunto autor del crimen. Se trata de un hombre afroamericano de quien aún se tiene poca información.

El registro muestra al sospechoso caminando lentamente por la vía pública, utilizando guantes rojos, un sombrero negro, pantalón blanco, botas y lo que pareciera ser una bufanda.

"Estamos buscando a este hombre en relación con los asesinatos de una pareja casada el pasado fin de semana. Es una persona de interés", señaló la policía en Twitter.

THREAD (2 OF 2): If you know who he is or where we can find him, please contact Detective Collin Howell at (386) 671-5257 or HowellCollin@DBPD.us regarding Case 220003866.



ORIGINAL RELEASE: https://t.co/36UHnrsu0e pic.twitter.com/VCxHyYsFsp