Joven llega a casa y descubre que su novia le era infiel con sus padres: "Me quería morir, me dieron ganas de llorar"

Es común que en redes sociales se viralicen historias poco comunes, y esta no fue la excepción. Ahora, el afectado fue un joven, quien decidió contar una dramática experiencia que vivió y que involucró a sus padres y a su novia.

El además usuario de TikTok utilizó aquella plataforma para revelar que su pareja lo estaba engañando con sus padres, informa el medio Heraldo USA.

En un comienzo, se percató que entre ella y sus progenitores había una muy buena relación. Sin embargo, nunca llegó a pensar que el vínculo que se había forjado entre ellos iba mucho más allá.

El relato del joven

A través de una serie de videos, el afectado explicó que "era una relación súper normal, nada fuera de lo común, pero ya había esa cierta confianza de que ella iba a mi casa sin la necesidad de que yo estuviera en la casa".

"Era normal, todos lo veíamos normal... yo veía que se llevaban excelente, extremadamente bien y nunca lo vi como algo negativo, al contrario, dije 'qué ching...' que se lleven tan bien", sostuvo.

Pero todo cambió cuando decidió irse del colegio más temprano. En ese momento llegó a su casa sin avisarle a sus padres y se encontró con una perturbadora escena.

"Para empezar, solo imagínate esto, tu primera impresión de que abres la puerta de tu casa, volteas hacia la sala y ves a tu novia y a tus papás, totalmente desnudos. Te lo juro, nunca había sentido algo así. Me quería morir. Me dieron ganas de llorar", manifestó.

"No es lo que parece"

A partir de allí, sus padres procedieron a explicarle inmediatamente la situación: "Cuando los veo, todavía me dicen 'no, no es lo que parece', o sea, ¿qué están haciendo entonces? Si ya tuviste los huevos de hacerlo, ten los huevos para aceptarlo", expresó.

Por este motivo, el joven aclaró que la relación con su pareja llegó a su fin, que el vínculo con sus padres está roto y que ahora acude a terapia como consecuencia por la experiencia que vivió.