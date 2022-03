Madre ucraniana de 12 hijos muere defendiendo a su país del ataque de las tropas rusas

Olga Semidyanova es el nombre de una mujer de nacionalidad ucraniana que tomó una difícil decisión. Ante el panorama que se vive en su país, la médico y militar de 48 años optó por alistarse y defender a su país del ataque de las tropas rusas.

La además madre de doce hijos -seis biológicos y seis adoptados- fue catalogada como una heroína nacional por las autoridades ucranianas, que confirmaron su deceso en medio de los enfrentamientos armados, informa El Heraldo de México.

La encargada de dar la trágica noticia fue la exviceministra de Educación y Ciencia, Inna Sovsun, quien utilizó sus redes sociales para lamentar la muerte y entregar sus condolencias.

"Olga Semidyanova, madre de 6 hijos fue asesinada en una batalla contra los bastardos rusos. Ella expresó su deseo de defender al país hasta el final, incluso cuando sabía que su batallón podría no sobrevivir. Ella es una heroína de Ucrania. Ella es mi heroína", señaló Sovsun en Twitter.

Más tarde, la exautoridad aclaró que Olga en realidad era madre de doce hijos, ya que los otros seis habían sido adoptados por ella, aclarando así la confusión.

