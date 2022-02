FIFA anuncia sanciones contra Rusia: Prohibió su himno y bandera y no podrá jugar en su territorio

¿Qué pasó?

La presión del deporte se intensifica: la FIFA ya se plantea una exclusión de Rusia del Mundial de Catar 2022 por la invasión de Ucrania, y ya adoptó un primer paquete de medidas.

Después de tres días de silencio, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) acabó por unirse este domingo por la noche a la movilización del deporte mundial contra Rusia.

En un primer paquete de sanciones, tomadas por unanimidad por su Consejo, la FIFA impuso a la selección de Rusia jugar sus partidos como local fuera de su territorio y prohibió el himno y la bandera rusa en todas sus competiciones.

Estas medidas, similares a las tomadas por la UEFA en sus competiciones de clubes, se quedan cortas para algunos actores del fútbol, partidarios de la exclusión pura y dura de Rusia del Mundial, evento cuya edición precedente, en 2018, fue organizada por los rusos.

Polonia insiste en no jugar

Tras calificar el plan de la FIFA como "completamente inaceptable", el presidente del fútbol polaco, Cesary Kulesza, tuiteó que "no estamos interesados en participar en este tipo de engaño. Nuestra postura se mantiene intacta: la selección polaca no jugará contra Rusia, sin importar cómo se llame ese equipo".

Today’s FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 27, 2022

El encuentro por el repechaje mundialista entre los dos países está previsto para el 24 de marzo; mientras que Suecia y República Checa, potenciales rivales de Rusia en la final de esta instancia, cinco días después, también anunciaron su negativa a enfrentarse a ese país.

La FIFA, que aseguró estar en contacto con las federaciones de estos tres países, se reserva el derecho "a sanciones adicionales, incluida una eventual exclusión de las competiciones, que se aplicará en un futuro próximo si la situación no mejora rápidamente".

"Todas las selecciones nacionales deberían seguir nuestro ejemplo. Así veremos si la FIFA tiene las pelotas de dar una plaza al Mundial a Rusia por incomparecencias. No lo creo", dijo el sábado el arquero de Polonia, Wojciech Szczesny, al micrófono de DAZN.

Su capitán, Robert Lewandowski, estrella del Bayern München, había escrito el sábado en Twitter que "los futbolistas e hinchas rusos no son responsables" de las decisiones de Vladimir Putin, pero "no se puede hacer como si no estuviera pasando nada".

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF — Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022

La crisis ya ha tenido un impacto directo en numerosos deportes, con cancelaciones o cambios de sede de pruebas deportivas que debían celebrarse en Rusia en los próximos meses, como el Gran Premio de Fórmula 1, que no acabará disputándose en septiembre en el circuito de Sochi como estaba programado, o la final de la UEFA Champions League, que fue trasladada desde San Petersburgo a París.

