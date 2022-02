Zelenski descarta rendirse y pide defender Kiev tras noche de ataques rusos

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski apeló el sábado a sus ciudadanos a no deponer las armas y a defender la capital Kiev después de que sus tropas rechazaran un ataque de las fuerzas invasoras rusas.

"Estoy aquí. No vamos a deponer las armas y vamos a defender nuestro país", declaró el presidente Zelenski en un video publicado en Facebook, denunciando alegaciones conforme había huido o se había rendido.

"Mucha información falsa ha aparecido en internet diciendo que había mandado a nuestro ejército entregar las armas y que estaba en marcha una evacuación", dijo en el video grabado al estilo selfi frente a su oficina.

⚡️Zelensky posts another video filmed in central Kyiv.



"There's a lot of fake information online that I call on our army to lay down arms, and that there's evacuation," he said.



"I'm here. We won't lay down our arms. We will defend our state." pic.twitter.com/VKVY4XRUip