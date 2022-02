Las fuerzas ucranianas afirmaron el sábado haber repelido un "ataque" nocturno de las tropas rusas contra una de sus posiciones en la avenida de la Victoria, una de las principales arterias de Kiev.

"El ataque ha sido rechazado", afirmó el ejército de Ucrania en un mensaje en su cuenta de Facebook sin dar más precisiones sobre el lugar exacto de estos combates.

Junto al mensaje, el ejército publicó una fotografía de una gran columna de humo elevándose en medio de una zona urbana en plena noche.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski había alertado previamente de una noche crucial en la que Rusia iba a usar "todas sus fuerzas" para intentar hacerse con la capital.

En el centro de Kiev, periodistas de AFP escucharon fuertes explosiones durante la madrugada.

En un comunicado distinto, el ejército ucraniano también informó de "duros combates" en curso en Vasilkov, a una treintena de kilómetros al suroeste de Kiev, donde los rusos "intentan descargar paracaidistas".

Previamente habían informado de la destrucción de un avión de transporte militar IL-76 en esa zona.

More video from Kyiv, where heavy fighting is happening now - NEXTA pic.twitter.com/NTaLekLlGj

WATCH: Fighting underway in Kyiv, with battles also being reported south of the city pic.twitter.com/u0ZSmGjJvB