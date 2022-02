Biden tras reunión con el G7: "Acordamos avanzar en paquetes de sanciones devastadoras para que Rusia rinda cuentas"

En medio de la expectación de la declaración del Presidente de Estados Unidos, Joe Bien, tras el ataque de Rusia a Ucrania, el Mandatario se refirió a la situación en su cuenta de Twitter tras una reunión con el G7.

La publicación la realizó a minutos de su declaración pública respecto al conflicto, y luego de que ésta fuera retrasada durante la tarde de este jueves.

"Esta mañana me reuní con mis homólogos del G7 para discutir el ataque injustificado del presidente Putin contra Ucrania y acordamos avanzar en paquetes de sanciones devastadoras y otras medidas económicas para hacer que Rusia rinda cuentas. Estamos con el valiente pueblo de Ucrania", sostuvo.

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w