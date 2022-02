Joven fue torturada por sus padres durante 20 años y sus vecinos la rescataron: "No tengo rencor"

Un estremecedor caso ha quedado al descubierto en Argentina, luego que una joven de 25 años, llamada Karen, denunciara haber sido maltratada durante dos décadas por sus padres en la casa que compartía con ellos en la localidad de Avellaneda, en Buenos Aires.

De acuerdo a Todo Noticias, el último hecho de agresión del que fue víctima se produjo a fines de enero de este año, ocasión en la que la muchacha llegó a su casa más tarde de lo que había señalado en un comienzo, despertando la ira de sus progenitores, quienes terminaron golpeándola y arrastrándola del pelo por la calle.

Como si eso no fuese poco, Karen siguió siendo maltratada al interior de la vivienda. "Mi mamá me mojó toda la ropa con agua y él me dio con una picana", relató con lágrimas al citado medio.

Este último episodio fue advertido por vecinos del sector tras los gritos de auxilio de Karen, quienes terminaron por salvarla.

20 años de agresión

Durante los 20 años que fue torturada, jamás pidió ayuda, sin embargo, aquella última vez algo despertó en ella una necesidad por gritar lo que le sucedía.

"Aprendí a vivir de esa manera", explicó Karen sobre su extenso silencio desde los cuatro años.

Pese a que su caso salió a la luz, la pareja sigue libre, lo que ha despertado el temor de Karen tanto por su propia seguridad como por la de sus padres. "Tengo miedo por ellos, porque aunque me hayan hecho daño, son mis padres. Tengo miedo que se maten entre ellos", señaló a Todo Noticias.

Sus padres viven cerca de ella

En cuanto a sus padres, se abrió una causa en su contra por "lesiones leves agravadas por el vínculo". Ellos ya fueron notificados, pero siguen libres y viviendo a la vuelta de la casa donde ahora Karen se aloja junto a su pareja. "Una perimetral no me va a salvar", advirtió.

Ella sabe que puede volver a cruzárselos en cualquier momento por la calle, por lo que tiene planes de mudarse lo antes posible. "Para mi sería muy doloroso verlos, hasta me cuesta caminar por el barrio porque recuerdo cada cosa que pasé", justificó.

Aun así, asegura no guardarles rencor: "Aunque me hayan hecho daño son mis padres, me dieron la vida. Yo no tengo rencor ni nada de eso. Tengo miedo que se maten entre ellos porque ahora no estoy yo, que siempre estuve en el medio para evitar que pasara".

Karen indicó al medio que todavía se encuentra conmocionada por todo lo sucedido, pero que también se siente más fuerte por el apoyo que recibió en estos días. "Sé que es un paso muy grande el que di y no hay vuelta atrás, nunca más me va a pasar lo mismo. (...) Mi vida ya está siendo mejor, tengo muchas esperanzas de poder vivir tranquila y en paz", concluyó.