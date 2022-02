Exlíder antivacunas se arrepiente: "Éramos realmente grandes bastardos, tenemos muertos en la conciencia"

El médico y exlíder antivacunas italiano, Pasquale Bacco, hizo una autocrítica sobre su posición acerca de las vacunas y las teorías conspirativas que llegó a apoyar en algún instante y que eran seguidas por un grupo de personas, tanto en las calles como en redes sociales.

El hombre ahora asegura que el coronavirus mata y está convencido de que las vacunas son una solución para poder enfrentar la crisis sanitaria, tanto en Italia como en el resto del mundo.

A su vez, se refirió a la responsabilidad que él y otras personas tuvieron en el momento más crítico, cuando la pandemia avanzaba rápidamente, dejando fallecidos y hospitalizados, consigna El Mundo.

"Me di cuenta que estaba equivocado"

Bacco afirmó que un día la situación fue más allá y que le tocó vivirla en primera persona, cuando vio morir a un joven de 29 años a causa del coronavirus.

"Tenía en su móvil los videos de mis mítines en las manifestaciones de los no vacunados. La familia me dijo que era fanático mío. No me lo dijeron con enfado, al contrario, y esto me dolió aún más", expresó.

Asimismo, recalcó que "siento que esa muerte fue por mi culpa. Y la cosa todavía me molesta hoy. Para mí no era un credo. Cuando vi la realidad con mis propios ojos, me di cuenta de que estaba equivocado".

"Hemos sido grandes cobardes todos los antivacunas"

El hombre fue más allá y señaló: "Creo que los que subimos a esos escenarios tenemos algunos muertos en la conciencia. Hemos sido grandes cobardes todos los antivacunas. Íbamos a las plazas y cuando hablábamos sabíamos que la gente quería escuchar cosas fuertes. Así que provocas más y más".

"En las vacunas hay agua del alcantarillado, los ataúdes de Bérgamo estaban todos vacíos, con el Covid no murió nadie... Éramos realmente grandes bastardos, no me escondo, esa es la verdad. Un día deberíamos ser responsables de estas cosas, desafortunadamente. Por esto he pedido perdón a todos, pero ese perdón es inútil", manifestó.

En medio de todo su arrepentimiento, Bacco indicó que ahora busca hacer entender a algunas personas sobre la magnitud de la situación y que finalmente se vacunó contra el Covid-19.

"Trato de remediar mis errores, cuento, desvelo el trasfondo. Intento que la gente abra los ojos. Me vacuné, estoy suspendido de la orden médica por 6 meses y no he apelado porque siento que me equivoqué y lo acepto. Ser un antivacunas puede ser un negocio y la oportunidad convierte al hombre en un ladrón", agregó.

