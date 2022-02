Tuvo una cita de Tinder, se incendió la casa y fue encerrada en un baño por el hombre

Un dramático final tuvo una cita protagonizada por una joven de 25 años, quien decidió reunirse con un hombre que conoció a través de la conocida aplicación de Tinder, con quien llevaba conversando durante una semana.

La mujer, identificada como Ludmila, tenía planeado ir a un evento de música electrónica que quedaba cerca del departamento del sujeto, por lo que se contactó con él para juntarse y así poder conocerse, informa TN.

Fue a eso de las 20:00 horas cuando Ludmila llegó hasta la vivienda de Cristián, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Sin embargo, jamás pensó que esta cita tendría un impensado final.

¿Qué dijo la joven?

Ludmila comentó que todo comenzó bien y que incluso comenzaron a beber alcohol y comer algo: "Llegué y todo se dio mejor de lo que lo había imaginado. Empezamos a hablar, abrió un vino y sacó un quesito de la heladera para hacer una picada. Nos sentamos a tomar algo tranqui, contándonos nuestras vidas".

Pero poco a poco las cosas empezaron a generar cierta tensión en la joven, puesto que el individuo le confesó que tenía una hija, algo que ella no sabía.

"Yo en ese momento trabajaba en un salón de fiestas infantiles. Me llamó la atención que me preguntó cuánto salía alquilar el salón. Luego admitió que tenía una hija y me sorprendió; no porque me molestara sino porque nunca me lo había dicho".

El incendio

En medio de la conversación, la mujer se percató de algunos ruidos, por lo que Cristián fue a ver qué era lo que ocurría. En ese momento, se dio cuenta que se estaba comenzando a incendiar la casa.

"Le pasé un vaso de agua para apagarlo, porque era una llama menor. Pero el fuego se avivó, se cortó la luz y fue ahí cuando me pidió que me metiera rápidamente en el baño", expresó Ludmila.

En este sentido, la joven aclaró que "le pregunté por qué me encerraba, pero en el apuro lo acepté. Ya en el baño, a oscuras y sin poder salir, pensaba que era una boluda, porque si el departamento se prendía fuego en su totalidad yo quedaba ahí adentro".

"En ese momento pensaba en qué estaba haciendo. Escuchaba que llamaba al vecino, que tiraba más agua, todo habrá durado 15 minutos. Cuando me sacó, le volví a preguntar por qué me había encerrado. Me respondió que estaba casado y vivía con su mujer", afirmó Ludmila.

Finalmente, la joven confirmó que efectivamente en el departamento vivía la hija, al ver una habitación con una cama llena de peluches. Por este motivo, decidió irse y no volver a verlo, aunque reveló que más tarde la volvió a contactar, pero no sabía si seguía en pareja o había terminado su relación.