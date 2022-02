Lleva 14 meses en cuarentena solo en su casa tras dar 78 veces positivo por coronavirus

¿Qué pasó?

Un hombre de 56 años, enfermo de leucemia, que contrajo coronavirus en noviembre de 2020 ha dado positivo en 78 tests que se ha realizado desde entonces, por lo que lleva 14 meses en cuarentena.

Muzaffer Kayasan, el protagonista de esta historia, reside en Sariyer, la parte europea de Estambul, en Turquía, y fue hospitalizado luego de contraer Covid-19 hace ya más de un año. Fue dado de alta, sin embargo, su test de salida no resultó negativo, al igual que los 77 restantes que se ha practicado.

Pidió ayuda a las autoridades

Debido a esta situación, Kayasan, que durante todo este tiempo ha debido vivir solo y no ha podido salir de su casa, pidió ayuda a las autoridades de su país.

"Tuve un trasplante de médula ósea hace tres años. Tuve una transferencia exitosa, en un muy buen hospital. Mi transferencia de médula ósea se llevó a cabo. Pero luego contraje Covid-19. A partir de 2020, estoy viviendo con Covid-19. Tuve un total de 78 pruebas en un período de 14 meses. Todas ellos fueron positivos para Covid-19. Estoy constantemente positivo", explicó al medio A Haber.

Kayasan también lamentó que "cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunológico está debilitado porque tengo leucemia, y me mantienen con vida durante catorce meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil".

"No estoy contagiando a nadie"

El afectado relató que "mi esposa estuvo diez días conmigo, pero fue negativo. Le hicieron dos pruebas y dio negativo en el hospital. Mi hijo se quedó conmigo, también fue negativo".

"Me preguntaba si era portador, pero no afectó a nadie en casa. No estoy contagiando a nadie, pero es mi culpa. Si un gato pasa afuera, me puede contagiar. Esto es lo que dicen los científicos: 'los restos del Covid-19 aún están en tu cuerpo. No tiene síntomas, pero parece ser Covid-19. No puedo explicarlo'", añadió.

Muzaffer Kayasan concluyó que "debido a que tengo leucemia, ya estaba en cuarentena. Fuimos muy cuidadosos. Durante este proceso, tuve que ir al hospital para el control. Durante este proceso, atrapé el virus en alguna parte".

"Es algo muy difícil de explicar. Es tan inconveniente que no puedo obtener la vacuna del Covid-19. Tengo Covid-19, no puedo abrazar a mi familia. Tengo Covid-19, así que no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. El Covid-19 ha acabado con mi estilo de vida", remarcó.

