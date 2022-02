Consumió cocaína adulterada, lo salvaron y volvió a inhalarla: El dramático episodio vivido por un joven en Argentina

Al menos 23 personas han fallecido y más de 80 permanecen hospitalizadas por intoxicación por cocaína envenenada o adulterada en algunas localidades de Buenos Aires, Argentina.

Uno de los afectados es Walter, quien reside en la zona de Puerta 8, uno de los lugares donde se dieron varios de los casos en las últimas horas y quien el miércoles afirmó a un medio local había consumido esta droga.

Pese a su delicado estado de salud, el joven sobrevivió. Sin embargo, la abstinencia provocó que durante la noche de esa misma jornada volviera a consumir la cocaína, informa TN.

¿Qué ocurrió con el joven?

A raíz de este trágico episodio, Walter debió ser trasladado al Hospital de Berazategui, hasta donde llegó totalmente desvanecido en los brazos de otro hombre.

La pareja de la víctima indicó que él se desmayó al interior de su vivienda y que por esto tuvo que ser llevado a un centro médico. Una vez allí, el joven presentó problemas respiratorios, permaneciendo intubado hasta el día de hoy.

"Sentí que me moría"

Antes de ser nuevamente hospitalizado, el joven reveló los efectos que tuvo tras consumir la droga por primera vez: "Tuve un Dios aparte, me desplomé en mi casa, pero no sé cómo me paré", comentó.

"Sentí que me moría y esto es la primera vez que me pasa", sostuvo Walter, quien además dijo que un amigo suyo estuvo al borde de la muerte por la misma razón.

El joven aclaró que en esa oportunidad lo encontró tirado en el piso y tuvo que "bajarle los dientes" con una cuchara "para poder abrirle la boca y sacarle la lengua".