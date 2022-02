Presidente Joe Biden anuncia que el jefe del Isis murió en el campo del batalla durante incursión de Estados Unidos

El presidente Joe Biden señaló esta jornada que el líder del grupo Isis, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, murió durante una incursión de las fuerzas de Estados Unidos en Siria.

"Anoche, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses en el noroeste de Siria llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista para proteger al pueblo estadounidense y a nuestros aliados, y hacer del mundo un lugar más seguro", dijo Biden en un comunicado.

Te puede interesar La historia de la pareja homosexual ejecutada en Irán acusada de sodomía: Estuvieron seis años en la cárcel

"Estamos destrozados": El dolor de un matrimonio que perdió a sus 6 hijos por delincuente que los chocó a gran velocidad

"No siento la cara, tengo frío": Niño de 11 años muere tras comer una gomita impregnada con droga

Los soldados estadounidenses se encuentran sanos y salvos, agregó el Mandatario, quien anunció que dirigirá un mensaje al país en el transcurso de la mañana.

"Gracias a la habilidad y valentía de nuestras Fuerzas Armadas hemos sacado del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, el líder de ISIS", añadió Biden.



President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme