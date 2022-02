La historia de la pareja homosexual ejecutada en Irán acusada de sodomía: Estuvieron seis años en la cárcel

Dos hombres iraníes, Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, pagaron con sus vidas la atracción mutua que sentían, en un país donde la homosexualidad está prohibida y se condena con la pena máxima.

Desde la llegada de la revolución islámica, el país se convirtió en un sitio muy hostil para las personas que sienten atracción hacia su mismo sexo: Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales son perseguidos sin contemplación.

Citando a la Agencia Noticiosa de Activistas de Derechos Humanos HRN, Infobae informó que la pareja fue ahorcada en una prisión en la ciudad de Maragheh, ubicada a unos 500 kilómetros de Teherán, la capital Iraní.

Según HRN, Karimpour y Mohammadi, ambos de 32 años, fueron apresados hace seis años. Al momento de su detención fueron acusados de cargos de sodomía y condenados a muerte por “relaciones sexuales forzadas entre dos hombres”.

En Irán la relación entre personas del mismo sexo también puede castigarse con 100 latigazos o como es el caso de esta pareja que fue ejecutada en la horca, luego de esperar por años en el corredor de la muerte.

Los activistas de Derechos Humanos condenaron el asesinato de la pareja homosexual a través de las redes sociales.

“Lamentamos a Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, asesinados por ser homosexuales, y pedimos al gobierno alemán que no apruebe esta violación de los derechos humanos. No basta con defender los derechos humanos colgando banderas de arcoiris”, condenó la Alianza LGB de Alemania.

We mourn Mehrdad Karimpour and Farid Mohammadi, killed because they were homosexuals, and call on the German government not to condone this violation of human rights. It is not enough to "defend" human rights by hanging rainbow flags. #ActionsNotWords #HomosexualityIsNotACrime pic.twitter.com/lPWR9u0uN5

Mientras que el activista por los derechos LGBT+, Peter Tatchell, declaró al Jerusalem Post que el régimen iraní sigue asesinando a hombres homosexuales. Además, mencionó que estas ejecuciones a menudo implican "cargos controvertidos después de juicios injustos".

Por su parte, el periodista Karmel Melamed, que cubre Irán, exigió en Twitter un pronunciamiento de las autoridades estadounidenses, tras rechazar los asesinatos. "¿Dónde está la indignación de @StateDept @SecBlinken @glaad y otros grupos LGBT en EE. UU. por este horrible crimen?", se preguntó.

The Ayatollah regime in Iran just executed two gay men for the crime of sodomy in Iran. This is Mehrdad Karimpour and Farid Mohammadi who were executed by hanging. Where's the outrage from @StateDept @SecBlinken @glaad & other LGBT groups in U.S. to this horrific crime?! #No2IR pic.twitter.com/vDXypBvO4g