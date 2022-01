Muere de Covid policía que desafió vacunación obligatoria y mandó a gobernador a "besar su trasero" por despedirlo

El pasado mes de octubre Robert LaMay (51), un antiguo oficial de la Patrulla Estatal de Washington, Estados Unidos, hizo noticia en su país al ser despedido de su trabajo por el gobernador demócrata Jay Inslee, debido a que desafió la vacunación obligatoria contra el coronavirus impuesta por este último.

Tras 22 años de carrera, LaMay tuvo que hacer un retiro anticipado, no sin antes mandar al gobernador a "besar su trasero". El pasado día viernes, el antiguo policía murió a causa del Covid-19.

Al ser despedido por Inslee, LaMay se despidió de sus compañeros con un último mensaje por la radio de su patrulla. La acción se ganó la atención de varios estadounidenses, sobre todo, entre quienes cuestionan los antídotos contra el SARS-CoV-2.

"Esta es mi última entrega de turno después de 22 años servir a los ciudadanos del estado de Washington. Me pidieron irme porque soy 'sucio'", dijo en esa oportunidad.

"Esta es la última vez que me escucharán en un auto de la Patrulla Estatal y Jay Inslee puede besar mi trasero", agregó momentos antes de finalizar su discurso arrojando la radio al estilo "mic drop".

“This is the last time you’ll hear me in a patrol car and Jay Inslee can kiss my ass.”



Washington State Trooper in Yakima, Wash. signs off after 22 years — fired by @GovInslee for being unvaccinated. pic.twitter.com/RGLDs5BZxg