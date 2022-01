"Uno de mis últimos deseos": joven con cáncer terminal dona sus ahorros a niño diagnosticado con la enfermedad

Rhys Langford fue diagnosticado con un osteosarcoma en octubre del 2020. A partir de allí, el joven inició un tratamiento que duró 16 meses, pero hace pocas semanas le informaron que la enfermedad había vuelto.

Los médicos le dijeron que le quedaban al menos seis meses de vida. Bajo este escenario, decidió realizar un emotivo gesto con una persona que pasa por una situación similar a la de él.

A sus 19 años, el joven comenzó una campaña de recaudación de fondos para ir en ayuda de Jacob Jones, un niño de seis años que reside en la ciudad de Ebbw Vale, en Gales, informa Televisa.

Joven donó sus ahorros

Pese a no conocer al pequeño, Rhys le donó mil libras esterlinas (poco más de un millón de pesos chilenos) para que pudiera continuar con su lucha contra un neuroblastoma, que es un tipo de cáncer que afecta a las células nerviosas.

El menor llevaba padeciendo este agresivo cáncer desde los dos años, hasta que sus padres lograron reunir el dinero suficiente para optar por un tratamiento experimental. Así fue como en 2019 los doctores les dijeron que su hijo estaba sano.

Sin embargo, los progenitores del pequeño fueron alertados nuevamente, ya que recientemente su hijo presentó una lesión en el higado, lo que al parecer significaría que el cáncer volvió.

¿Qué dijo Rhys?

A través del sitio web GoFundMe, Rhys le dedicó unas palabras a Jacob, quien vive días difíciles: "Sé que ya no se puede hacer nada por mí, pero como uno de mis últimos deseos me gustaría ayudar a Jacob a luchar contra esta terrible enfermedad".

"Jacob tiene seis años y ha estado luchando contra esta enfermedad la mayor parte de su vida. No debería ser así... He transferido mil libras a la familia de Jacob, pero aún no es suficiente. Por favor, ayúdenme, ayuden a Jacob", manifestó el joven.

La reacción de la familia de Jacob

La familia del pequeño de seis años reaccionó al gesto de Rhys y expresó que "hemos recibido una fantástica donación de mil libras esterlinas de una persona maravillosa llamada Rhys, este joven de 19 años tiene solo unos pocos meses de vida debido a la reaparición del cáncer y, sin embargo, leyó la historia de Jacob y su único deseo es donar algo de su dinero para ayudar".

"Que Dios lo bendiga. Nuestros pensamientos y nuestro amor están con este joven, así que gracias Rhys de parte de Jacob y toda su familia", agregó el círculo cercano del pequeño.

Hasta ahora se han recaudado alrededor de 55 mil libras esterlinas por la causa de Jacob (casi 60 millones de pesos chilenos) en el sitio web GoFundMe.