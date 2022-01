Primera ministra Jacinda Ardern aplaza su boda por brote de coronavirus en Nueva Zelanda

¿Qué pasó?

"Mi boda no se realizará", confirmó Jacinda Ardern después de anunciar las nuevas restricciones contra el coronavirus, que incluyen un tope de 100 personas con vacunación completa en los eventos.

¿Qué dijo la primera ministra de Nueva Zelanda?

La primera ministra de Nueva Zelanda explicó que "me he unido a muchos otros neozelandeses que han tenido una experiencia como esta a causa de la pandemia, y para cualquiera que se vea afectado de esa forma, lo siento mucho".

La aparición de nueve casos de la variante ómicron en una familia que viajó de una ciudad a otra para asistir a un matrimonio y la infección de una asistente de vuelo en el avión en el que iban, llevó a Nueva Zelanda a aumentar las restricciones a partir del domingo.

Además de limitar el número de personas en eventos, el país hizo obligatorio el uso de mascarilla en el transporte público y tiendas. En este sentido, se indicó que las nuevas restricciones estarán vigentes al menos hasta finales de febrero.

Jacinda Ardern / AFP

La boda de Ardern

Ardern y su pareja de larga data, Clarke Gayford, no anunciaron fecha para su boda, pero se creía que sería en las próximas semanas.

"Así es la vida", declaró Ardern al ser consultada cómo se sentía al imponer las restricciones que dieron al traste con su matrimonio.

No obstante, sostuvo que "no soy diferente a los miles de neocelandeses que han tenido impactos mucho más devastadores por la pandemia, el más severo es no poder estar con un ser querido cuando está gravemente enfermo. Eso supera cualquier tristeza que yo tenga".

Jacinda Ardern junto a su pareja Clarke Gayford / AFP

¿Qué ocurre con la pandemia en Nueva Zelanda?

Nueva Zelanda ha detectado 15.104 casos de Covid-19 y registró 52 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.

En este contexto, el país ha aplicado restricciones fronterizas y confinamientos gran parte de los últimos dos años por el coronavirus.

Todo sobre Coronavirus

Todo sobre Variante Ómicron