Toma de rehenes en sinagoga de Texas termina con rehenes a salvo y muerte del sospechoso

Una toma de rehenes durante varias horas en una sinagoga de Texas, Estados Unidos, terminó el sábado con la liberación de todos los rehenes sanos y salvos y con la muerte del sospechoso, que aparentemente pedía la liberación de una mujer condenada por terrorismo, indicaron el gobernador y la policía.

Después de unas diez horas de negociaciones que permitieron la liberación de un rehén, "un equipo de rescate irrumpió en la sinagoga" y liberó a las tres personas que seguían cautivas, explicó en rueda de prensa Michael Miller, jefe de la policía de la pequeña ciudad de Colleyville.

"El sospechoso está muerto", añadió Miller.

El agente especial del FBI en Dallas, Matt DeSarno, añadió que los cuatro rehenes, entre los que se encontraba el rabino local Charlie Cytron-Walker, no precisaron de atención médica y pronto se reunirán con sus familias. "No les hirió de ningún modo", indicó.

Los periodistas en el lugar informaron de una fuerte explosión y disparos en la sinagoga justo antes de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunciara en Twitter que "todos los rehenes están vivos y a salvo" a las 21:30 horas locales.

Prayers answered.



All hostages are out alive and safe.