"Perdón, Claudio, perdón...": El tenso momento en que un periodista se desmaya mientras despachaba en vivo

Parecía ser un despacho en vivo como cualquier otro, pero finalmente no lo fue. Todo comenzó una vez que Carlos Ferrara, periodista del canal argentino Telenueve, llegara hasta el teatro Colón, ubicado en Buenos Aires, a cubrir sobre los exámenes de coronavirus que se están realizando en aquel país a raíz del aumento de contagios de coronavirus.

"Así que la gente va a poder seguir llegando. Y aprovechando esto, lo que decíamos muy temprano en la mañana, casi no hay gente, entonces, por más que no tengan turno, van a poder ser atendidos de manera rápida", relataba el profesional.

Sin embargo, el comunicador debió interrumpir al conducor del espacio, Claudio Pérez, puesto que comenzó a sentirse mal, desmayándose en vivo y en directo, en una escena que dejó atónitos a los televidentes.

El diálogo entre el periodista y el conductor del noticiero

La situación comenzó al momento en que el conductor del programa estaba dando término al despacho. Así fue como decidió darle la palabra al reportero, quien repentinamente exclamó: "Perdón, Claudio, perdón...".

Pérez quedó sorprendido con las palabras de Ferrara, debido a que no siguió hablando después de aquello, causando cierta incertidumbre por algunos segundos.

Sin embargo, todo se esclareció cuando el camarógrafo enfocó al periodista, que estaba en el suelo luego haber sufrido una descompensación.

Estado de salud del periodista

Desde el propio medio donde trabaja Ferrara, se comunicó que el periodista tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde le hicieron una tomografía para descartar que hubiese sufrido un accidente cerebro vascular (ACV).

En la cuenta de Twitter del canal televisivo se escribió que "queremos llevar tranquilidad sobre la salud de nuestro compañero, el periodista Carlos Ferrara, quién sufrió una descompensación al aire y fue asistido por el SAME".

Por su parte, el conductor del programa se trasladó hasta donde estaba su colega y aclaró que "está bien, lo están controlando, con una tomografía se descartó cualquier cosa grave y lo está acompañando el médico del canal. Me dice que no hay nada de qué preocuparse, por suerte no es nada grave".

#Telenueve | Autoridades de Canal 9 informaron sobre cómo se encuentra Carlos Ferrara, el periodista de Telenueve que sufrió una descompensación al airehttps://t.co/hI4cNTTTUZ — Telenueve (@telenueveC9) January 13, 2022

