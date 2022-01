La historia del niño que pone uñas acrílicas para ayudar a costear la operación de su hermano con cáncer

Gabriel Aarón Quimbar se hizo viral una vez que se conociera la razón por la cual ha estado trabajando en el último tiempo. Y es que el niño de tan solo nueve años tiene un hermano que fue diagnosticado con cáncer.

Por este motivo, el pequeño decidió poner todo su esfuerzo en aprender a poner uñas acrílicas para reunir dinero y costear la respectiva operación de Bryan, su hermano menor de cuatro años, en Nuevo Laredo, México.

En compañía de su madre, Gabriel, de nueve años, trabaja en el salón familiar. Allí ha recibido el apoyo de varias clientas, que optaron por atenderse con él tras conocer su emotiva historia, informa TV Azteca.

¿Qué dijo la madre?

La madre del niño, identificada como Blanca Guzmán, explicó cómo se encuentra Bryan y aclaró que necesita una cirugía testicular.

"No sabemos realmente cuántas vayan a ser, si dos tres (cirugías), estamos en espera aún, ya que no hemos tenido para solventar los gastos y llevarlo a Monterrey, con el médico que nos está esperando", comentó.

"Me dicen que todo va a salir bien"

Por otra parte, Gabriel afirmó que sus clientas le dan palabras de aliento, las que le han servido para no rendirse y continuar con su noble causa.

"Me dicen que todo va salir bien, que no va pasar nada malo, que ellas me van a estar apoyando", sostuvo el pequeño.

Respecto a la entrañable relación que tiene con su hermano, el menor dejó en claro que "yo lo quiero seguir ayudando e intentar ahorrar todo lo posible para su operación".

En paralelo, la familia de Gabriel ha organizado diversas instancias para recaudar fondos, y el propio padre del pequeño, llamado Víctor Quimbar, se dio el tiempo de agradecer las cooperaciones.