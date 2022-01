Bebé afgano se reencuentra con su familia biológica tras perderse en el caos de un aeropuerto

Tras el caos de la evacuación estadounidense en Afganistán el 19 de agosto del año pasado, un bebé de dos meses fue entregado a un soldado al otro lado del muro del aeropuerto. Desde ese instante perdió contacto con su familia y meses después, se dio a cabo el reencuentro.

La historia

Con el caos de miles de personas tratando de abandonar Afganistán para no estar debajo del poder de los talibanes, el bebé Sohail se perdió en el aeropuerto del país, hasta que fue salvado por un hombre de 29 años, Hamid Safi.

El taxista Hamid encontró al bebé abandonado en el lugar y tras no lograr establecer contacto con los familiares, junto a su esposa, se lo llevaron a su casa y lo cuidaron como si fuera su propio hijo.

“Cuando lo traje, con mi esposa acordamos cuidarlo según la voluntad de Dios y si encontrábamos a su familia, lo devolveríamos”, lamentó Hamid.

El esperado reencuentro

Tras cinco meses de búsqueda, la familia biológica del niño logró dar con su paradero y se volvió a reencontrar con ellos.

“Su padre nos llamó desde Estados Unidos y nos dijo que su hijo había sido encontrado. Con mi esposa comenzamos a llorar y estamos muy felices, somos muy fuertes, pero estamos enamorados de nuestro nieto”, comentó el abuelo materno de Sohail.

Sin embargo, a la familia que le otorgó cuidados durante cinco meses, les dolió en el alma verlo partir, pero sabían que tenían que devolver al bebé.

“Ya van dos días desde que lo entregamos a su abuelo y lo extrañamos mucho”, comentó Hamid.

Por otro lado, su esposa Farimah Safi también extrañará la presencia del bebe: “En la noche se despertaba mucho, ahora cuando me despierto no está ahí y eso me hace llorar, pero su madre tiene derecho a estar con él y debemos entregárselo”, finalizó.