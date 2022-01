Al menos 19 muertos deja un incendio en edificio de Nueva York: habría nueve niños entre los fallecidos

Al menos 19 personas murieron y decenas resultaron heridas en el incendio de un edificio en el barrio neoyorquino del Bronx, "uno de los peores" de la historia de la megalópolis, anunció el alcalde Eric Adams.

Tanto el New York Times como CNN citaron funcionarios no identificados que daban cuenta de nueve niños entre los fallecidos.

"Sabemos que tenemos 19 personas que están confirmadas como muertas, así como varias otras en estado crítico", dijo a CNN Adams, quien ha sido alcalde desde hace apenas una semana. Añadió que 63 personas resultaron heridas en el siniestro.

"Este será uno de los peores incendios de nuestra historia", apuntó. En un tuit, el alcalde llamó a la población a elevar sus rezos por las víctimas.

We've lost 19 of our neighbors today. It's a tragedy beyond measure. Join me in praying for those we lost, especially the 9 innocent young lives that were cut short. https://t.co/YWQyBLyLK8