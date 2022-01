"Hemos sido vendidas y subastadas": Dos detenidos por aplicación que ponía a la venta a mujeres musulmanas

Indignación desató la creación de una aplicación para dispositivos móviles en la que se colocaba a la venta una decena de mujeres musulmanas. La app fue removida y dos personas fueron detenidas en la India.

Antes de ser presentado ante un tribunal de Bombay, un estudiante de 21 años fue capturado junto con otra mujer. Ambos sospechosos fueron acusados de participar en la creación de la aplicación, según afirmó la policía de la ciudad al occidente del país, escribió Infobae.

“¿Por qué estoy tan asqueada, pero no sorprendida, de que haya podido ser una mujer?”, cuestionó la periodista Ismat Ara a través de su perfil en Twitter. Ella fue una de las decenas de mujeres musulmanas cuyo rostro estaba almacenado en la aplicación. “Hemos sido vendidas y subastadas en línea”, señaló en otro mensaje.

Why am I just so disgusted but not shocked to know that it could be a woman? — Ismat Ara (@IsmatAraa) January 4, 2022

We have been sold and auctioned online on your platform. We demand answers, and deserve accountability from @github. @kdaigle @MylesBorins @natfriedman @omojumiller — Ismat Ara (@IsmatAraa) January 3, 2022

Periodista denunció la aplicación ante la policía

La periodista se dirigió a la sede de la policía capitalina y colocó una denuncia, a través de la que exigió que se iniciara una investigación “contra un grupo de personas desconocidas que quieren acosar e insultar a mujeres musulmanas en las redes sociales y en internet”.

This is the person behind #BulliBaiApp Niraj Bishnoi. Police claims they've recovered the source code and other forensics evidence from his laptop & phone.

Pic via - @mahendermanral pic.twitter.com/CGUW3mQNC8 — Mohammed Zubair (@zoo_bear) January 6, 2022

Ismat Ara encontró su rostro en la aplicación, al igual que el de decenas de otras mujeres que forman parte de la minoría musulmana que reside en la India. Tan solo 14.2% de los habitantes del país profesan la religión islámica.

After #SulliDeals, the next one has come up - #Bullibai.This one has also been made via the GitHub platform.The policemen who took no action on the complaints filed against Sulli Deals too are perpetrators of this ongoing hate crime. pic.twitter.com/Xax9OCq1br — ️Ladeeda Farzana (@ladeedafarzana) January 2, 2022

“Tu ‘bulli bai’ del día es @IsmatAraa”, mostraba la aplicación junto a una fotografía de Ara. La periodista señaló que el término “bulli bai” es “utilizado exclusivamente contra las mujeres musulmanas” y “con la intención de humillar e insultar”.

La aplicación generó un debate en el país, por lo que el ministro de telecomunicaciones, Ashwini Vaishnaw, informó que el gobierno de la India está trabajando junto con la Policía de Nueva Delhi y Bombay en el caso.