Mujer es asesinada por sus cuatro perros al intentar entrar a su propia casa por la ventana tras olvidar las llaves

Karen Rosa-Madrid, 26 años, murió tras ser atacada por sus cuatro perros cuando intentaba entrar a su propia casa desde la ventana del patio trasero. Su hijo pequeño resultó herido tras ser mordido también por las mascotas.

Las autoridades locales anunciaron que la mujer residente del Valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles, fue asesinada por sus perros la tarde del martes 28 de diciembre, de acuerdo a la información recopilada por el portal Milenio.

A pesar de que Karen vivía junto a su cuñada, decidió entrar por la parte trasera porque olvidó las llaves y no había nadie dentro en el momento que ocurrió el feroz ataque de los perros.

Coroner's office identified the woman who died Tuesday after being attacked by four dogs as Karen Rosa-Madrid, 26. Lieutenant said she lives at the home in the 18000 blk of Elizondo St in East Valinda, didn't have her key & was trying to get into a back window.