Hombre tuvo turno en Nochebuena y su familia armó la mesa en su lugar de trabajo para acompañarlo

Una emotiva imagen fue la que se viralizó en las últimas horas e involucró a una familia cordobesa que el viernes pasó la Nochebuena de una particular forma.

La situación quedó expuesta por un usuario de Instagram, quien publicó la fotografía en donde se puede ver a estas personas cenando en una estación de servicio, aunque todo tiene una explicación.

Y es que el padre de familia tenía turno durante esa jornada, por lo que su pareja e hijos fueron hasta donde trabajaba para estar con él. No conformes con aquello, decidieron armar la mesa para poder cenar en dicho lugar, a vista y paciencia de todos, informa TN.

El emotivo momento

Renzo Gallardo (@renzo.gallardo) es el nombre de la persona que compartió este momento, en el cual se ve al hombre, a la mujer y a sus dos pequeños sentados en los estacionamientos de la estación de servicio durante la noche.

El protagonista fue identificado como Leo Medina, que trabaja como playero (estacionador de autos) en la localidad de Cruz del Eje, y quien gracias a esta sorpresa finalmente no se quedó con las ganas de celebrar.

"La familia unida, siempre"

En su cuenta de Instagram, el usuario que publicó el post comentó que "no podía no sacarles una foto... ¡Y espero no les haya molestado! 24 de diciembre, 23:20 horas".

"El playero en su trabajo, en una mesita, comiendo con su familia... Una de las mejores postales que van a ver en esta Nochebuena. De esto se trata la Navidad, la familia unida, siempre".

La publicación cuenta con casi 5 mil "Me Gusta" y más de 100 comentarios de usuarios que les desearon unas felices fiestas a la Leo y su familia.