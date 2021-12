Un guardia de seguridad recibió el impacto de un rayo mientras caminaba por el patio de la empresa donde trabajaba. Lo distintivo es que logró sobrevivir.

El hecho tuvo lugar en la ciudad de Yakarta, en Indonesia, y quedó grabado por las cámaras de seguridad del recinto.

En las imágenes se puede ver al hombre transitar por una explanada cubriéndose con un paraguas. Segundos después ocurre una explosión que emite muchas chispas, tras lo cual el hombre cae al suelo. De inmediato sus compañeros de trabajo corren en su ayuda.

Todo lo que vino después no quedó registrado por las cámaras, pero el medio Detik News dio a conocer la noticia recientemente y entregó más detalles del hecho.

El accidente viralizado efectivamente existió, el pasado 20 de diciembre. Tras ello, el hombre, llamado Abdul Rosyid, de 35 años, fue llevado a un hospital para ser atendido tras quedar con algunas lesiones menores.

"Su estado es seguro, porque en ese momento lo llevaron de inmediato al hospital y lo trataron durante cuatro días. Ahora se ha ido a casa", dijo el jefe de la policía, Kompol Manurung.

En tanto, el jefe de la Unidad de Inteligencia de la Policía, Slamet Wiyono, indicó que "según se informa, sostenía una herramienta de comunicación. Tampoco lo sé con certeza (por qué recibió el golpe de un rayo), pero lo que es seguro en ese momento es que también sostenía un paraguas".

