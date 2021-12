Modelo no fue invitada a la boda de su amiga por verse mejor que la novia

La boda es el momento más esperado por muchas parejas, ya que es un evento que debe salir a la perfección y en el que se deben respetar ciertos códigos para no arruinarlo.

Uno de ellos guarda relación con los invitados: La idea es ir bien vestido, pero no al punto de terminar opacando a la novia. Lamentablemente, esto le habría sucedido a una mujer alemana hace algunos días.

Hablamos de Alena Yildiz, una modelo que fue invitada al matrimonio de una amiga, pero que, tiempo después, la propia novia le negó su participación en el evento por ir vestida "demasiado bien".

"Me vería demasiado bien"

La historia se dio a conocer en la red social TikTok por la propia Yildiz, quien explicó lo sucedido, junto con publicar fotografías vestida con el atuendo que generó la polémica.

"Mi amiga cercana no me invitó a su boda porque pensó que me vería demasiado bien con el vestido que ella escogió para mí", indicó la afectada.

"Todas nuestras otras amigas también llevaban vestidos extravagantes, pero ella solo tenía un problema conmigo", agregó.

Yildiz aseguró que la novia fue insegura al decir que su vestido "llamaba demasiado la atención". De acuerdo al medio TMZ, Alena manifestó que si su amiga pensaba que el vestido sería demasiado sexy para cualquiera de las seis damas de honor, debería haber elegido una prenda "más fea".

Como era de esperarse, la amistad entre ambas se quebró: "Me hizo sentir que no valía nada para ella como amiga".

En las fotografías publicadas en Instagram, se observa que el vestido que iba a utilizar Alena era largo, con escote en forma de corazón y con adornos azules y plateados.

En TikTok, el video subido ya acumula 11,2 millones de visualizaciones y 2,9 millones de likes. En Instagram, en tanto, las imágenes de su vestido acumulan en total más de 144 mil likes.

Revisa su look