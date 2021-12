"No hagan esto en casa": Tiktoker se "maquilla" con moho de una mandarina y bióloga le responde

Indignación causó una tiktoker cuando utilizó el moho de una mandarina para "maquillarse" los ojos. Este reto fue plasmado en un video, donde se muestra a la joven utilizando un pincel para pintarse los ojos con total naturalidad.

Fue una bióloga que repudió este hecho, argumentando que la muchacha estaba jugando peligrosamente con su salud al estar expuesta a este tipo de cosas.

No obstante, se puede apreciar que no es el mismo pincel en ambas transiciones, por lo que no está probado que el video sea real en su totalidad. De todas formas, la estudiante de biología realizó sus recomendaciones igualmente.

No replicarlo en casa

"Amigos, no hagan esto en casa, en serio", comentó Angie Calderón, una usuaria de TikTok y biólogca, quien reaccionó ante el video, advirtiendo sobre los peligros de esta acción.

Es por ello que dejó en claro lo peligroso que era este desafío y llamó a que las personas en sus casas "no jueguen así con su salud" ya que las esporas de este hongo provocan severas infecciones si se tiene contacto.

Asimismo, señaló que la vista es un órgano muy sensible y es más propenso a sufrir complicaciones al estar expuesto a una contaminación de ese calibre.

Cabe destacar que las reacciones alérgicas y la irritación son dos de las secuelas más comunes que puede causar el moho, por lo que repudió el "reto" de la joven.