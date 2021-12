[VIDEO] "Frena o te mato": Motociclista graba momento exacto en que sufre violento robo

A plena luz del día, un motociclista y su amiga sufrieron un violento asalto mientras transitaban por las calles de Villa Bosch, en la capital argentina de Buenos Aires, cuando otros dos sujetos los abordaron para asaltarlos.

El delito quedó grabado por la cámara de seguridad que llevaba la víctima en su casco, cuyo video muestra la vehemencia con la que actuaron los antisociales.

Los detalles del asalto

El robo ocurrió durante la tarde del pasado domingo 12 de diciembre, cuando Alejandro y su amiga se movilizaban en motocicleta por la calle Tres de febrero. Cerca de las 19:30 horas aparecen los dos desconocidos que se transportaban de la misma manera.

Al principio la víctima los saluda, sin sospechar que el delincuente que iba en la parte trasera lo obliga a detener su moto. Cuando se percata de que era un robo, les ruega: "Para, para, por favor. Déjame el baúl, lo último que te pido. No tengo nada, hermano".

Pero los ruegos no fueron suficientes para frenar el atraco, porque el ladrón —vestido con camiseta naranja— primero saca las llaves del vehículo y le exige a Alejandro que le entregue su celular.

"¡En el celular tengo datos importantes! Te lo pido, llévate la moto, ya agarraste las llaves", le suplica la víctima; mientras su amiga y el cómplice presenciaban el tenso momento. Antes de que huyeran, el antisocial pretende robarle el casco, pero no tuvo éxito en su intento.

Finalmente, lo único que terminaron llevándose fueron las llaves de la moto, cuyo vehículo la dejaron en el estacionamiento de una de las casas cercanas, a la espera de la llegada de la policía.

Sucedió en Villa Bosch. Sufrió un robo por parte de dos motochorros, gracias a la cámara que llevaba en su casco, pudo grabar el momento en que el delincuente se llevaba las llaves del vehículo. pic.twitter.com/JKfTz30E6h — BairesNews (@baires_news) December 15, 2021

"Yo solo quería que se fueran"

A 72 horas del asalto, Alejandro sigue recordando los detalles de lo sucedido: "Repasé el video hacia atrás, para ver si me habían cruzado antes o me venían siguiendo, y no. Vi que venían por la calle en la que yo justo doblé y ahí nos agarraron. Fue al azar".

"Yo solo quería que se fueran. Después me di cuenta de que arriesgué tanto que me dio miedo que sacaran un arma y podía pasar cualquiera cosa", agregó.

Por último, el motorista hace un especial mea culpa: "Me metí en una zona que no conocía y ese fue el error. Vino la policía, pero me dijo que no valía la pena hacer la denuncia por el robo de las llaves, pero se llevaron el video y me dijeron que iban a investigar".