Una de las primeras enseñanzas que transmiten la mayoría de los padres a sus hijos es no abrirle la puerta a extraños, y así lo hizo Angeli Yuson, australiana residente en Buenos Aires que vivió una particular situación que relató en TikTok.

Mientras estaba en su departamento, la mujer recibió un cartel que tenía un mensaje intimidatorio y cuyo origen desconocía. Pero luego, tras recordar un especial episodio que vivió en horas previas, pudo identificar al responsable de la amenaza.

El motivo de la amenaza

La historia comienza tras la llegada de un paquete al edificio donde vive Angeli. Ella bajó hasta la entrada del recinto para recoger su correspondencia y, al momento de cerrar la puerta, notó que una joven la estaba empujando para abrirla.

Como nunca había visto a la adolescente, Yuson impidió que ingresara al lugar, a pesar de los ruegos de su contraparte: "Realmente no escuché lo que decía la persona, pero era una adolescente y me dijo que fuera al departamento 2. Solo dije que 'no' y cerré la puerta”.

"Mi familia siempre me dijo que no permitiera que alguien ingresara al edificio y que debía tener llave para abrirla", comentó la tiktoker para explicar el porqué dejó fuera a la joven.

"Te la vas a ver conmigo"

Las horas transcurrieron y Angeli no supo más de la extraña visita, hasta que el reloj marcó las 23:30, cuando una carta se deslizó debajo de la puerta de su apartamento: "No conocía a esta chica, no sabía quién era, dónde vivía o si estaba mintiendo. Regresé a mi hogar y ese fue el final. Pero entonces, alguien vino y me dejó esta nota".

El papel contenía el siguiente mensaje: "La dejas a mi hija parada en la vereda de vuelta y te la vas a ver conmigo".

En ese momento, la australiana conectó todos los cabos sueltos y se percató de que la amenaza provenía precisamente desde el departamento 2, domicilio en el que residía la adolescente a la que no dejó entrar.

Sin embargo, a pesar del calibre de la intimidación, Yuson comentó que no hubo mayores altercados con su vecino.

