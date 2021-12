Declaran alerta de tsunami en las costas de Indonesia tras terremoto de 7,6 grados

Este martes, un terremoto de magnitud 7.6 se registró en las costas de Indonesia. En consecuencia, se declaró alerta de tsunami en dicha localidad.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), informó que el movimiento telúrico se ubicó en 7.6 la magnitud del sismo, el cual ocurrió a las 11:20 horas locales del martes.

Su epicentro se ubicó en la Isla de Flores, unos 91 kilómetros al norte de Maumere, informó BNO News. Según el USGS, el sismo tuvo una profundidad de 76 kilómetros.

