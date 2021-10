Video muestra cómo un policía arrastra del cabello a un parapléjico para sacarlo de su vehículo

Clifford Owensby, de 39 años, denunció al Departamento de Policía de Dayton, Ohio, EEUU, de haber sido discriminado y ser violentado por dos policías que lo detuvieron y arrastraron del pelo para sacarlo de su auto.

Fue el pasado fin de semana que el sujeto denunció que fue detenido por sospecha de delito de drogas. El hecho, en cuestión, sucedió el pasado 30 de septiembre.

Segun su relato, dos oficiales de la policía lo detuvieron y lo arrastraron del pelo para sacarlo de su vehículo, pese a haberles dicho en reiteradas ocasiones que no podía caminar debido a su condición de paraplejia.

Versión de la policía

Tras esta denuncia, la policía de Dayton dio a conocer el video en el que el hombre fue detenido y violentado por la policía. La cámara pegada al cuerpo de oficial, muestra claramente el trato otorgado a Owensby.

Asimismo, señalaron que han estado trabajando para mejorar "las relaciones comunitarias y policiales" después de los hechos acontecidos con George Floyd, la muerte que conmocionó a todo el mundo.

"Soy parapléjico"

En ese sentido, dieron a conocer que los agentes lo detuvieron después de haberlo visto en una "presunta casa venta de drogas" luego de haberlo visto salir de esa misma propiedad.

En el video se muestra que está su hijo en la parte trasera del auto y luego el hombre le entrega su identificación. Posterior a ello, el oficial le pide salir del auto para que un perro inspeccione el vehículo.

“No puedo salir del auto, señor, soy parapléjico”, se excusa Owensby, a lo que el agente responde: "Bueno, te voy a ayudar a salir".

El hombre se niega a salir, quien les menciona que habrá una demanda si le "ponen una mano encima". En ese momento llama a un amigo, pidiéndole ayuda por la detención.

Lo arrastran del pelo

Esa llamada y pedido de auxilio habría ofuscado al policía, quien lanza un certero: "Puedes cooperar y salir del auto o puedo arrastrarte fuera del auto: ¿ves tus dos opciones aquí?".

acto seguido, el oficial tira al detenido del cabello mientras él grita por auxilio. Lo sacan del vehículo, esposándolo boca abajo contra el pavimento.

“Estoy tratando de decirte que recibí ayuda para subir al auto. Puedes lastimarme, joder. Alguien ayúdeme. Que alguien me ayude. ¿Están todos grabando esto? Que alguien me ayude, soy parapléjico. Que alguien me ayude”, se lo puede escuchar al hombre.

Distintas versiones

Luego del operativo, se encontró una bolsa que contenía más de 22 mil dólares, poco más de 18 millones de pesos, lo que según la policía, se trataría de venta por drogas.

No obstante, Owensby indicó a medios locales que se trataban de ahorros y que en ese lugar estaba devolviendo cajas de televisión por cable a la compañía desde una propiedad que él administra.

Revisa aquí el registro publicado por la policía de Dayton: