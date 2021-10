"Mi hija era guapa": joven de 22 años muere tras someterse a cirugía estética similar a liposucción

Cinthia Lizeth Vega Chapa, una joven de 22 años de Nuevo León, México, murió tras someterse a una cirugía estética conocida como aqualipo, que es similar a la liposucción asistida con presión de agua para modelar la figura del cuerpo.

La operación se llevó a cabo en una clínica privada de la colonia Mitras Centro, en Monterrey, la tarde del martes 5 de octubre de 2021, según informó el portal del periódico Milenio.

Una hora después de que inició el procedimiento, la presión arterial de Cinthia se elevó y comenzó a ponerse muy mal. Por ese motivo, la presunta doctora, identificada como Nancy Deyanira, la trasladó hacia la Clínica Unidad Camino Real, al noroeste de la ciudad.

Cuando Cinthia llegó al hospital, ya era demasiado tarde. Tras percatarse de que se encontraba sin signos vitales, la mujer que realizó el procedimiento estético desapareció.

Padre de la joven le pidió que no lo hiciera

“Tenía poco, no tenía ni el mes que se iba a hacer eso, pero no nos hizo caso. Yo le dije que no fuera, pero ella tomó esa decisión”, aseguró el padre de la joven, quien exhortó a la doctora que realizó la operación a presentarse ante la ley, así como a las otras personas que puedan estar involucradas.

"Que se entreguen, que paguen lo que hicieron a mi hija... "Mi hija era guapa", sentenció.

Luego de que se supo sobre el deceso, el Ministerio Público y la Secretaría de Salud iniciaron sus respectivas investigaciones de oficio y abrieron expedientes con el objetivo de documentar cuáles son las condiciones bajo las que funciona la clínica y spa que atendió a Cinthia.

En un comunicado, la Secretaría de Salud indicó que “tan pronto se tuvo conocimiento del caso, el personal de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario realizó la visita de verificación sanitaria correspondiente”.

