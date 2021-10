Electricista enojado asesina a tres compañeros de trabajo con un bate de béisbol y un cuchillo tras pelear con el jefe

Un electricista de Florida, Estados Unidos, identificado como Shaun Runyon, asesinó a tres compañeros de trabajo a cuchilladas y golpes utilizando un bate de béisbol. El incidente ocurrió luego de una discusión con uno de sus superiores.

El viernes 1 de octubre de 2021, el victimario, de 39 años, golpeó a su supervisor luego de sostener una pelea y huyó de su lugar de trabajo, informó el portal del diario Tampa Bay Times.

From Sheriff Judd’s briefing:

Accused killer identified as Shaun Runyon, 39



Runyon reportedly stabbed and beat two people to death with a bat inside a Davenport home, a third victim will likely not survivehttps://t.co/aJbx9Yz75A https://t.co/fsEMTyiyhc pic.twitter.com/RRvJWri4KC — Miguel Octavio (@MiguelWTSP) October 2, 2021

La madrugada del sábado 2 de octubre, el hombre regresó a la casa donde vivía temporalmente junto a sus compañeros de trabajo y golpeó a un hombre hasta matarlo mientras dormía; asesinó a otro sujeto en el porche delantero y una tercera víctima falleció esa noche en el hospital a raíz de las heridas que le causó Runyon.

El asesino persiguió a otra persona en la calle golpeándola fuertemente con un bate, pero esta logró escapar, al igual que otro hombre junto a su esposa y su hija de 7 años, quienes consiguieron salir intactos de la casa.

Confesó los asesinatos a la policía

Luego de que Runyon huyó del lugar del crimen, apareció horas después en la vivienda de una pareja en la ciudad de Lake Wales, con la ropa llena de sangre, y les dijo que lo violaron.

Una vez dentro de la casa, se deshizo de la ropa manchada de sangre y la pareja le insistió que fuera al hospital, donde fue detenido por las autoridades la tarde del día que cometió los asesinatos.

DEVELOPING: @PolkCoSheriff is investigating why Shaun Runyon was out to kill 7 people living in a house at the Windsor Island Resort in Davenport, leaving 2 dead.



Runyon was working here and the victims are believed to be his coworkers and their families.



DETAILS on @BN9 @ 5 pic.twitter.com/b54nv8CkXb — Katya Guillaume (@KatyaonTV) October 2, 2021

“El horrible asesino está detenido y la comunidad está a salvo una vez más”, dijo el alguacil del condado de Polk, Grady Judd, sobre Runyon, quien enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado y otro por agresión agravada.

Sheriff Judd is giving a final update on the horrific triple homicide that occurred in unincorporated #Davenport on Sat, Oct 2nd. Facebook live is not working. We will post the full news conference on YouTube once the video is ready. pic.twitter.com/uoKJf0kTZb — Polk County Sheriff 🚔 (@PolkCoSheriff) October 4, 2021

Aún no se conoce con claridad qué fue lo que provocó la discusión entre el hombre y su supervisor, pero el alguacil Judd aseguró que confesó los asesinatos y admitió que conocía personalmente a todas sus víctimas.